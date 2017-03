Es ist unübersehbar: Der im Dezember 2015 verstorbene Reiseunternehmer Werner Twerenbold (68†) ist noch immer präsent. Im Büro von Karim Twerenbold (32) hängen Bilder seines Vaters, der verunglückte. Von einem Tag auf den anderen war sein Vater, sein Vorbild, ja der Firmenpatron schlechthin nicht mehr da.

Im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende» verrät Karim Twerenbold, welche Pläne er – in 4. Generation – mit dem Reiseunternehmen hat und weshalb ihm die Badener Politik so am Herzen liegt.

Karim Twerenbold, vor etwas mehr als einem Jahr verunglückte Ihr Vater 68-jährig von einem Tag auf den anderen. Wie haben Sie diese Tage in Erinnerung?

Karim Twerenbold: In den ersten zwei, drei Wochen nach dem Unfall habe ich einfach nur funktioniert. Ich glaube, ich war schon einen Tag nach dem Unfall wieder im Büro. Es war auch wichtig für meine Mitarbeiter, zu sehen, dass ich da bin. Denn mein Vater war mehr als nur mein Vater und der Ehemann meiner Mutter, sondern der Patron für alle Mitarbeitenden. Natürlich gab es immer wieder Situationen, in denen ich emotional übermannt worden bin.

Wohl sehr emotional war auch die Abdankung in der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadtkirche.

Absolut. Diese Anteilnahme von Familienangehörigen, von Mitarbeitenden, von Kunden und Geschäftspartnern sowie Freunden waren eine Quelle der Energie und eine riesige Stütze. In diesem Moment unfassbarer Traurigkeit hat sich auch gezeigt, was für eine Philosophie wir bei der Twerenbold Reisen Gruppe leben. Wir haben in diesem Moment wie eine Familie zusammengehalten und sind noch enger zusammengerückt. All diesen Menschen, die in diesem Moment an meinen Vater gedacht haben, gilt hier auch im Namen meiner Mutter ein grosser Dank. Es hat auch gezeigt, wie sehr mein Vater für viele Menschen ein Vorbild war und wie sehr er Menschen mochte.

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen, von einem Tag auf den anderen für 300 Mitarbeitende verantwortlich zu sein?

Das war natürlich eine grosse Herausforderung, die ich ohne mein Team auch nicht hätte bewältigen können. Ich habe aber davon profitiert, dass mein Vater und ich die Nachfolgeregelung sehr früh angegangen sind. Man kann sagen, diese war damals schon abgeschlossen.

Tatsächlich?

Ja, ich habe bereits seit Frühling 2013 die gesamte Twerenbold Reisen Gruppe und die Reederei operativ geführt. Ich war zusammen mit meinem Vater im Verwaltungsrat, dessen Präsident er war. Aber operativ hat er die Geschäftsleiter und mich wirken lassen. Deshalb bin ich nach dem Tod meines Vaters nicht völlig im kalten Wasser gelandet. Aber klar: Als Kommunikationspartner fehlt mir mein Vater fast jeden Tag. Er war ja immer präsent und hat seine Projekte vorangetrieben. Zudem war mein Vater natürlich bei jeder wichtigen Entscheidung involviert und mit am Tisch. Ich war insofern sehr privilegiert, als ich sehr viele Freiheiten hatte, immer aber auch auf sein Know-how zurückgreifen konnte.

Mit 28 Jahren haben Sie die operative Führung übernommen. War es eigentlich immer klar, dass Sie dereinst in die Fussstapfen Ihres Vaters treten werden?

Mein Vater hat mir nie gesagt, «Sohn, du musst». Rückblickend kann ich aber sagen, dass er es sehr schlau angestellt hat.

Wie denn?

Seit ich denken kann, gehörte die Firma zu meinem Leben. Von klein an bin ich um die Busse «gestiefelt», hatte Kontakt mit Kunden und Mitarbeitenden. Das prägt und hat natürlich von Anfang an eine Freude für das Produkt Reisen ausgelöst. Seit ich 16 Jahre alt bin, habe ich jedes Jahr in einer Firma unseres Unternehmens gearbeitet und so quasi das Reise-Geschäft von der Pike auf erlernt. Bei der Studienwahl war es dann tatsächlich so, dass ich in Richtung Wirtschaft ging und auch auf diesem Gebiet abschloss, um für die künftigen Aufgaben gerüstet zu sein. Denn sind wir ehrlich: Was gibt es Schöneres, als Menschen mit Reisen eine Freude zu bereiten? Zurück zu Ihrer Frage: Meinem Vater ist es gelungen, mir diese Freude, diese Faszination von jung an mitzugeben. Es war zwar sein erklärtes Ziel, die Firma der 4. Generation zu übergeben, doch ich hätte auch Lokomotivführer werden können, hätte ich das gewollt.

Wurden Sie gleich von Beginn an als neuer «Patron» akzeptiert und respektiert?

Patron ist man nicht einfach so, Patron wird man mit der Zeit. Mein Vater, unter dessen Führung das Unternehmen sehr stark gewachsen ist, wird immer als Patron in Erinnerung bleiben. Ich muss erst noch beweisen, dass ich dieses Erbe – zusammen mit dem gesamten Team – weiter vorwärtsbringen kann. Weil ich seit meinen Jugendjahren hier gearbeitet habe und mir auch für keine Arbeit zu schade war und nicht als Chef hier eingestiegen bin vor vier Jahren, war meine Akzeptanz wohl von Anfang an gross.