Sie sind ab nächstem Jahr der jüngste Gemeindeammann im Bezirk. Ist Ihr Alter oft ein Thema?

Nein, ich werde kaum mehr darauf angesprochen. Niemand hat mir vor oder nach der Wahl gesagt, ich hätte zu wenig Lebenserfahrung. Das war vor vier Jahren bei der Gemeinderatswahl noch anders. Umso mehr werde ich inzwischen auf meine Ziele für Turgi angesprochen.

Wie soll sich Turgi unter Ihnen denn entwickeln?

Jeder und jede sollte wieder stolz sein, ein Turgemer, eine Turgemerin zu sein. Wir haben einen Bahnhof, Primar- und Bezirksschule, Kultur, Feste, gute Infrastruktur und eine belebte Bahnhofstrasse. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute momentan eher an den Rohrdorferberg ziehen, wenn sie in der Nähe von Baden wohnen wollen, obschon wir mit der S-Bahn nur 5 Minuten von der Stadt entfernt sind. Wir müssen uns als Gemeinde nach aussen wieder attraktiver positionieren. Der finanzielle Spielraum unserer Gemeinde ist in meinen Augen zu klein, wir müssen steuerkräftige Neuzuzüger anziehen. Wir brauchen mehr Einnahmen, um die Investitionen der kommenden Jahre stemmen und vielleicht den einen oder anderen Franken für Unvorhergesehenes beiseitelegen zu können.

Sie sprechen schnell, wie aus einem Guss, als gäbe es nichts Wichtigeres. War Politik schon immer Ihre Leidenschaft?

Nein nein, lange Zeit wollte ich Tagesschau-Sprecher werden, habe darum regelmässig in Sendungen reingeschaut. Nach dem Jus-Studium vor fünf Jahren rückte ich per Zufall in die Finanzkommission. Und ich merkte: Im Gegensatz zum Fernsehen wird in der Politik nicht nur über Ereignisse geredet, man kann mitbestimmen und viel bewegen.

Stehen Sie denn gerne im Rampenlicht?

Wie meinen Sie das?

Ob Tagesschau-Sprecher oder Politiker: Bei beiden Jobs steht man in der Öffentlichkeit.

Wenn ein guter Auftritt hilft, eine Idee oder eine Vision zum Zünden zu bringen, dann mache ich das tatsächlich sehr gerne. Deshalb gefällt es mir auch, etwa eine 1.-August-Rede halten zu dürfen, dabei eine Idee zu präsentieren und Leute zu motivieren.

Sie werden als Gemeindeammann Chef von 25 Angestellten. Was für ein Chef sind Sie?

Obwohl ich gerne und etwas schnell spreche, kann ich auch gut zu hören und auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden eingehen und sie motivieren. Umgekehrt scheue ich nicht, klare Entscheidungen zu fällen und für diese einzustehen, obwohl es vielleicht nicht allen gefällt. Als Gemeindeammann ist vor allem auch der Dialog mit der Bevölkerung wichtig und mit den umliegenden Gemeinden.