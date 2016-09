Zuletzt sorgte die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) für ziemlichen Wirbel. Grund: Die diesen Sommer ins Leben gerufene Oppositionsgruppe IG Wohnliches Neuenhof zeigte sich mit den Ideen des Gemeinderates nicht einverstanden.

Insbesondere stört sie sich an den Plänen, die mit verdichtetem Bauen ein Bevölkerungswachstum von heute 8800 auf knapp 10 000 Einwohner erreichen wollen. Für die IG ist klar: «Je dichter, desto unattraktiver».

Gemeindeammann Susanne Voser (CVP) hat durchaus Verständnis, dass bei einem solch wegweisenden Projekt wie einer BNO-Gesamtrevision – der ersten seit 1998 – Bedenken und Ängste aufkommen. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass man in den letzten Jahren die Bevölkerung, Grundeigentümer und verschiedenen Interessensgruppen so oft wie nur möglich in den Prozess eingebunden habe. «Wir verschliessen uns der Disskussion nicht und haben auch gute Argumente, weil wir unsere Arbeit getan haben.»