Zuerst das «Römerbad»

Zuerst geht es dem «Römerbad» an den Kragen. Der Altbau mit den zwei Dutzend klassischen Einzelbädern im Untergeschoss ist trotz dem Namen keineswegs römischen Ursprungs. An seiner Stelle stand vor dem Bau des Grand Hotels im Jahr 1870 der bedeutende Badegasthof Hinterhof, der im 14. Jahrhundert urkundlich erstmals als habsburgisches Lehen erwähnt wird. Er wurde um 1870 abgebrochen. Erst später entstand nach 1870 das «Römerbad» quasi als Dépendance des Grand Hotels. An diesem Standort wird nun das neue Thermalbad entstehen. Aus diesem Grund tätigte die Kantonsarchäologie in den Jahren 2009 und 2010 auf dem Areal vor dem «Römerbad» umfassende Ausgrabungen, bei denen nebst mittelalterliche Badezeugen auch solche aus der Römerzeit gefunden wurden.

Neueren Datums sind die andern Bauten, so die städtische «Trinkhalle», der «Staadhof» (Neubau anstelle des früheren Staadhofs) und das Thermalbad, das erst im Jahr 1980 um sein Aussenbad erweitert wurde. Diese Bauten entstanden in den 60er-Jahren, sind also nur unwesentlich älter als 50 Jahre und dennoch abbruchreif. Die Bauweise des bekannten Architekten Otto Glaus, der bei Le Corbusier seine Sporen abverdient hatte und namhafte weitere Objekte zeichnete, entsprach dem damals ausgeprägten und sichtbar gemachten Stahlbetonbau.

Die Rodungs- und Räumungsarbeiten samt Spezialrückbau werden beim «Römerbad» bis nächste Woche dauern. Danach geht es hinter die Gebäudehülle. Beim Thermalbad und in den andern Gebäuden wird es bis zum grossen Abbruch gut einen Monat dauern. Gemäss Programm ist der eigentliche Baubeginn auf Frühjahr terminiert.