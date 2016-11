Das ist insofern wichtig, da die Entwicklung der Kinder- und Schülerzahlen – und damit der Anzahl Klassen – stark davon abhängen, wann neue Überbauungen und die innere Verdichtung realisiert werden. Bereits in den Prognosen berücksichtigt wurden die baulichen Entwicklungsperspektiven der Gemeinden Wettingen, Neuenhof und Würenlos.

Es sei wesentlich, «den Verlauf der Kinderzahlen im Sinne einer rollenden Planung in regelmässigen Abständen zu überprüfen», heisst es in der Vorlage. Ähnlich wie das bei der institutionalisierten Finanzplanung geschieht.

Investitionskosten ermitteln

Der Zwischenbericht Schulraumplanung 2030 wird nun den Einwohnerräten an ihrer nächsten Sitzung am 17. November vorgelegt. Genehmigt das Parlament die Grundlagen, werden die beauftragten Planungsunternehmen Landis AG und SWR Infra AG gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Schulraumplanung die Arbeit wieder aufnehmen: Unter anderem soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, die aufzeigt, wie die Defizite im Raumprogramm baulich behoben werden können – etwa mit einem Um- oder Anbau – und welcher Zeitrahmen dafür benötigt wird. In einem letzten Schritt werden die Investitionskosten pro Schulanlage ermittelt.