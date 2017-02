Wie viele haben ihn noch im Ohr? Jenen Hit aus den Siebzigern, den das deutsche Schlagerduo Cindy & Bert nimmermüde sang: «Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.» An was? Musikanten aus Athen. Im Badener Familienzentrum Karussell denken die Gäste sonntags aber nicht an Griechenland, sondern an Kaffee, selbst gemachten Kuchen sowie «ungezwungene Gespräche mit Menschen, die hierherkommen, weil sie wissen: Das Sonntags-Kafi ist ein Ort für vielfältige Begegnungen und neue Kontakte.»

Zwei Frauen freuen sich ganz besonders, dass dieses im März letzten Jahres vom Gemeinnützigen Frauenverein Baden (SGF) lancierte, niederschwellige Angebot so gut aufgenommen worden ist: Catherine Courvoisier, die vormalige und Eva Marti, die jetzige Präsidentin des Vereins.