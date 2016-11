Lieferanten noch nicht bekannt

Woher die Lebensmittel für die neue Abgabestelle kommen werden, ist noch unklar. Die «Tischlein deck dich»-Zentrale in Winterthur regle die Verteilung der angelieferten Lebensmittel zu den Abgabestellen in den Regionen, erklärt Suter. Jedoch solle dem ökologischen Prinzip Rechnung getragen werden: Das Ziel ist, die Produkte nach Möglichkeit von Grossverteilern aus der Region zu beziehen. Aber auch regionale Bäcker oder Bauernbetriebe können ihren Überschuss spenden. Dabei werden nicht nur Lebensmittel am «Tischlein deck dich» verteilt, auch überschüssige Alltagsgegenstände finden ihren Weg in die Abgabestelle. Dürfen also auch Privatpersonen spenden? «Grundsätzlich ist das möglich», sagt Suter. Es müsse aber gut abgesprochen und organisiert werden. Denn es besteht immer die Gefahr, dass kaputte Gegenstände gespendet werden und die Stelle zum Abfallsammler privater Haushalte wird.

Essen nicht verschwenden

Hilfebedürftigen helfen und dabei Lebensmittel retten, das ist ein persönliches Anliegen von Suter. «Ich bin auf einem Bauernbetrieb aufgewachsen und weiss, wie viel Aufwand hinter der Produktion von Essen steckt, das darf man nicht verschwenden», erklärt Suter ihre Motivation. So stellt die 49-Jährige in ihrer Freizeit Konfitüre aus Früchten von öffentlichen und privaten Gärten her. «Oftmals werden die Früchte sonst nicht verarbeitet oder es besteht ein Überschuss, der nicht bewältigt werden kann.» Die selbst gemachte Dorf-Konfi wird dann im Volg verkauft. Ab dem neuen Jahr engagiert sie sich zusätzlich für die neue Abgabestelle. Suter: «Wo Not herrscht, möchte ich diese lindern.»

Infoveranstaltung «Tischlein deck dich» für freiwillige Helfer findet am Montag, 7. November, 10.15 Uhr, in der freien evangelischen Gemeinde statt.