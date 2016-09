Kinder und Jugendlichen, die lieber nur kurz Theaterluft schnuppern möchten, können in den Herbstferien eine Zirkuswoche besuchen. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Kinder- und Jugendanimation der Stadt Baden und dem Circus Balloni können die künftigen Artisten in der Turnhalle des Schulhaus Kappelerhof vom 11. bis 13 Oktober Kunststücke, Jongliershows, Clown- Nummern und vieles mehr einüben. Am Freitag, 14. Oktober endet die Zirkuswoche mit einer grossen Vorstellung. (AZ)