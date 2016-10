Deshalb glaube sie, dass die Stimmbürger diese auch für geeignet halten, etwas im Grossen Rat zu bewirken. Voser selber hat für das Kantonsparlament kandidiert, um auch auf höherer Ebene Einfluss zu nehmen. Denn vieles, was in Aarau festgelegt werde, habe unmittelbare Auswirkungen auf die Gemeinden. Auch Werner Scherers Motivation ist es, seine Wähler nicht nur in der kommunalen, sondern auch in der kantonalen Politik zu vertreten.

Ob Gemeindeammänner vertrauenswürdiger sind und deshalb vermehrt den Sprung in den Grossen Rat schaffen, möchte und könne er nicht beantworten, «aber sie sind sicherlich in der Bevölkerung bekannter».

Oft und regelmässig präsent sein über eine längere Zeit bei den Wählern – das ist auch das Erfolgsrezept des Turgemer Gemeindeammanns Adrian Schoop. Denn: «Der Wahlkampf beginnt nicht erst in den letzten zwei Monaten vor den Wahlen», sagt der 30-Jährige. Deshalb ist er seit seiner ersten Grossratskandidatur vor vier Jahren sehr aktiv in den sozialen Medien, schreibt immer wieder Leserbriefe oder tritt mit Referaten auf. Er rechnete sich vor den Wahlen zwar Chancen aus, war aber dennoch überrascht. «Ich war am Sonntag so nervös, dass ich bereits um 6 Uhr wach war», verrät er.

Vom unteren Listenplatz in den Rat

Baff war auch der Ennetbadener Winzer und ehemalige Vizeammann Michael Wetzel (CVP): «Ich dachte, ich werde irgendwo im Mittelfeld sein.» Zudem fiel die Traubenlese mitten in den Wahlkampf. Wieso er den Sprung in den Grossen Rat dennoch geschafft habe, kann er nur vermuten: «Als Winzer und ehemaliger Vizeammann kennen mich die Wähler. Für ganz unbekannte Personen ist es sicher schwieriger.»