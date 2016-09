Plakate und Banner kündigen seit Wochen in der ganzen Region die Ankunft des Circus Monti an – und nun ist es so weit: Der Aargauer Traditionszirkus hat seine Zelte aufgeschlagen. Ab heute Nachmittag um 15 Uhr heisst es «Manege frei» auf der Zirkuswiese Margeläcker. Bis zum 2. Oktober verwandelt sich der sonst trostlose Platz in eine bunte Zirkuswelt.

Bereits in der Nacht auf Montag trafen die ersten Zirkuswagen aus Luzern ein. Seither herrscht emsiges Treiben auf dem Areal: Bereits seit Dienstagmorgen steht, weitherum sichtbar, das imposante Hauptzelt. Letzte Arbeiten werden noch verrichtet, damit alles perfekt ist, wenn sich der Vorhang zur ersten Vorstellung öffnet. Dieses Unterfangen verlangt nach einem eingespielten Team. Glücklicherweise ist das Prozedere für die rund 60 Mitarbeiter mittlerweile Alltag. Schliesslich startete der Zirkustross bereits Anfang August in die neue Saison. Gemeinsam legen Artisten und Handwerker Hand an.