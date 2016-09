1891 gründeten Walter Boveri und Charles E. Brown die BBC in Baden, aus der später der Grosskonzern ABB hervorging. Mit dem Bau von Gas- und Dampfturbinen sowie Turboladern eroberten sie die Welt. 125 Jahre später bietet Info Baden anlässlich des Jubiläums die Führung «Baden Turbo – Industrie, die bewegt» an. Die Führung führt durch das Industriegelände und gibt Einblick in die Blütezeiten der grossen Badener Fabrikationsbetriebe, welche die Kleinstadt an der Limmat weltweit bekannt machten. In der Limmatstadt schossen Fabrikhallen wie Pilze aus dem Boden. In Baden Nord entstand die sogenannte «verbotene Stadt». Der Name lässt sich auf folgende Begebenheiten zurückführen: Arbeiter konnten sie nur unter Vorweisung eines Arbeitsausweises betreten. Zudem standen um das Areal Portierhäuschen, an denen kein Unbefugter vorbeikam. Die Erkundungstour zeigt aber auch, was nach der Deindustrialisierung passierte, als die meisten Produktionshallen der Abrissbirne zum Opfer fielen.