Naher Wald als Herausforderung

Aber auch der zweite Garten stellte die Gartengestalter vor einige Herausforderungen, denn die Bauvorschriften liessen mit dem einzuhaltenden Grenzabstand und der Waldnähe nicht viel Spielraum zu. «Bei diesem Garten ist es uns besonders gut gelungen, ihn in die alten Gärten der Umgebung und dem Waldrand einzubetten,» sagt Diebold. «Wir haben dabei viele Staudenmischungen verwendet. Er hat etwas von einem englischen Naturpark, mit vielen klassischen Elementen.» Die Besitzer des Gartens in der Allmend freuen sich sehr, dass Diebold und Zgraggen diese Auszeichnung erhalten haben. «Das ist die Krönung der unglaublich tollen Zusammenarbeit, die wir mit dem Unternehmen und den Gärtnern hatten», sagt das Ehepaar, das nicht namentlich genannt werden möchte. «Es war fantastisch zum Zuschauen, wie dieser Garten entstanden ist.» Das Schönste sei, dass während acht Monaten immer etwas blühe, und somit auch viele Sommervögel, Hummeln und diverse Insekten in ihrem Garten ein Zuhause fänden. «Es ist jeden Tag eine Freude, in den Garten hinaus zu blicken».

Der Bildband «Gärten des Jahres 2017» Callwey Verlag, 272 Seiten, Fr. 78.- (erhältlich ab 17.2.2017) kann auf der Website bestellt werden: www.callwey.de