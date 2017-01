Für den Verkehr freigegeben

Mit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten geht es jetzt Schlag auf Schlag. So wird die neue Bus-Fahrplatte vom Schlossbergtunnel Richtung Mellingen ganz asphaltiert. «Gleichzeitig wird der Platz zwischen dem Hotel Linde und dem Falkengebäude fertiggestellt», sagt der Gesamtprojektleiter. Kurz darauf würde der ganze Strassenabschnitt neu für den Verkehr freigegeben. Auf der gegenüberliegenden Seite, beim Lokal Kiste, geht es auch vorwärts: Die neue Fussgängerpassage, die in den Untergrund führt, wird realisiert.

Der 16-Stunden-Betrieb, der per Dezember aufgenommen worden ist, wird im neuen Jahr weitergeführt. Mit anderen Worten: Die Belegschaft arbeitet in zwei Schichten, von 6 bis 13.30 Uhr sowie von 13.30 bis 22 Uhr. Dass die Bauarbeiten im Zweischichtenbetrieb fortgesetzt würden, sei nicht auf einen Rückstand zurückzuführen. «Wir sind im Plan», sagt Marcel Voser. Vielmehr sei der Zweischichtenbetrieb nötig, weil die Platzverhältnisse das parallele Arbeiten mit mehreren Gruppen nicht zulassen würden. «Weiter will man das hohe Arbeitstempo seit Baustart beibehalten», sagt er und fügt an, dass man bemüht sei, in Randstunden keine lärmintensiven Arbeiten auszuführen.

Bis zur Badenfahrt im August soll die Verkehrsebene weitgehend realisiert sein, so das Ziel. Bis dahin soll auch die Fussgängerebene im Untergrund passierbar sein – mit Ausnahme des Bereichs beim Cordulaplatz.