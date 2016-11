Am Samstag stellten sich über 40 Universitäten, Fachhochschulen und weitere Bildungseinrichtungen aus der ganzen Schweiz an der Studienmesse in Baden vor. Angesprochen waren Mittelschülerinnen und -schüler und deren Eltern.

Über 1000 Besucher wollten mehr zu den verschiedenen Studien- und Berufsmöglichkeiten nach der Matura erfahren und Thomas Eichenberger, Geschäftsleiter von «ask!», hielt an der Messe fest: «Die Studienmesse findet alternierend zur Aargauer Berufsschau alle zwei Jahre statt und ist ein grosser Erfolg – der Event wächst mit jeder Durchführung.»