Vor allem Glocke 1 war schwierig

Die Demontage der Glocken war vor allem bei der Glocke 1, der grössten Glocke des Badener Geläuts, knifflig. Dies geschah wie folgt: Die Fünf-Tonnen-Glocke wurde samt Joch an einen Kettenzug gehängt. Als alles gesichert war, konnten die Monteure die Muttern der Kugellager lösen und diese aufmachen. Dann kam der grosse Moment: Die Monteure hievten die Glocke an, sie schwebte im Raum. Mit einem leichten Schubs drehte sich die Glocke. «Wir müssen sie leicht drehen, damit wir sie hinunterlassen können», sagte Bauleiter Tom Zingrich. Langsam liessen die Monteure die Glocke Richtung Boden sinken. Die schwerste Glocke der Stadtkirche hatte nun das erste Mal seit 1926 für kurze Zeit wieder festen Boden unter den Füssen. Danach wurden bei allen Glocken die Joche abmontiert. Anschliessend wurden sie an ihren Kronen wieder an die Decke gehängt.

Doch auf die Monteure warten noch weitere Herausforderungen. Als nächster Schritt wird der restliche Glockenstuhl abmontiert und in Aarau restauriert. Bauleiter Tom Zingrich sagt dazu: «Das wird ein grosses Stück Arbeit. Wir müssen rund 1500 Schrauben lösen, die vor über 90 Jahren angezogen und seither einige Male überstrichen wurden.» (MLM)