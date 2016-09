Am 25. September stehen in Baden die ordentlichen Gesamterneuerungswahlen für die Richter am Bezirksgericht Baden an. Es kommt zwar zu einer Kampfwahl zwischen Daniel Peyer (CVP) und Christian Fischbacher (SP), die den Sitz des nicht mehr antretenden Guido Näf (CVP) erben wollen.

Doch die restlichen sieben bisherigen Gerichtspräsidenten müssen sich nicht zur Wahl stellen, sondern gelten als still gewählt. Wieso eigentlich? Acht Gerichtspräsidenten arbeiten am Bezirksgericht Baden. Sieben Bisherige und zwei Neue wollen dies künftig tun – also einer zu viel. Wieso müssen sich also nicht auch die bisherigen sieben Gerichtspräsidenten – wohlbemerkt bei einer Erneuerungswahl – der Wiederwahl stellen? Zum Vergleich: Für die 12 Bezirksrichter-Sitze sind 13 Kandidaturen eingegangen. Hier kommt es zu einer Wahl an der Urne, bei der sich auch die bisherigen Richter stellen müssen.

Mallien hat Postulat eingereicht

Genau dies fragt sich auch der Badener GLP-Einwohnerrat und Grossrat Sander Mallien. «Mit grossem Erstaunen muss ich feststellen, dass die Wahlen der Bezirksrichter und die Wahlen der Bezirksgerichtspräsidenten unterschiedlich durchgeführt werden.» Aus seiner Sicht gebe es keinen hinreichenden Grund, wieso für Gerichtspräsidenten andere Regeln gelten sollten als für Bezirksrichter, Oberrichter oder Gemeinderäte. «Die Amtszeit dauert im Aargau auch für Richter – auf allen Stufen – jeweils vier Jahre.»