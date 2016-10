In Baden ist GE heute eine «Stadt in der Stadt», nur wenige Einwohner bekommen mit, was auf dem Areal geschieht. Mitarbeiter aus 90 Ländern gehen dort ein und aus. Am letzten Mittwoch glich das Hauptgebäude einem Bienenhaus: Die Kantine wurde in einen Konferenzraum verwandelt – von hier aus wurde ein Webcast (Liveübertragung via Intranet) für GE-Mitarbeiter rund um den Globus gesendet, mit Neuigkeiten aus der Power-Sparte.

Der neue Public-Affairs-Manager Urs J. Näf wird versuchen, den Draht zur Gesellschaft zu verbessern. Die städtischen Behörden erwähnte CEO McElhinney nicht; für Regierungsrat Urs Hofmann (SP) und Bundespräsident Johann Schneider-Ammann fand er lobende Worte. Sie seien «pro business» und gute Partner.