Die Aula in der neuen Schulanlage an der Bahnhofstrasse war bis auf den letzten Platz besetzt. 216 Stimmberechtigte kamen zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Dienstagabend. Selbst die vier reservierten Gäste-Sitzreihen nahmen die Stimmbürger in Beschlag.

Es ging um nicht weniger als die künftige Gestaltung ihres Reussstädtchens. Einziger Antrag: Die Genehmigung der Revision der allgemeinen Nutzungsplanung Mellingen. Diese genehmigte die Versammlung mit so klarer Mehrheit, dass der Gemeinderat die Stimmen nicht mehr auszählen liess. Und dennoch: Dem grossen Mehr ging eine gut zweieinhalbstündige Diskussion voraus. Dabei äusserten die Anwesenden auch ihre Skepsis gegenüber der Wachstumsstrategie des Gemeinderats.

