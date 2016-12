Den Wahlausgang hatte man in Wettingen zwar erwartet: Roland Kuster (CVP) heisst der neue Gemeindeammann beziehungsweise wie es in Wettingen auf der Homepage offiziell heisst: Gemeindepräsident. Kuster erhielt bei 3042 eingereichten Wahlzetteln deren 2590, was 85 Prozent entspricht. 431 Zellel waren ungültig, 91 leer. Kuster folgt auf Markus Dieth, der Ende Oktober in den Regierungsrat gewählt worden war.

Die übrigen Stimmen verteilten sich auf seine Gemeinderatskollegen und die Gemeinderatskandidaten, wobei FDP-Kandidat Martin Egloff mit 133 Stimmen am zweitmeisten Stimmen auf sich vereinigen konnte.

Kopf-an-Kopf-Rennen für Gemeinderat

Als spannender erwies sich das Rennen um den Einsitz in den Gemeinderat. Bei der Ersatzwahl verbuchte Roland Michel (CVP) mit 1489 am meisten Stimmen, verpasste jedoch das absolute Mehr von 1691 Stimmen und liegt damit für den zweiten Wahlgang vom 12. Februar sogar noch in Reichweite für Martin Egloff (FDP), der 1304 Stimmen erreichte. Abgeschlagen hingegen landete Michael Merkli (BDP) mit 489 Stimmen auf dem dritten Platz. Insgesamt 98 Stimmen fielen auf Vereinzelte.

Kusters Wahl galt als unbestritten. Dennoch zeigte sich sogar Kuster selber überrascht über das glänzende Resultat. Er freue sich nun vor allem darauf, all das, was in den vergangenen Jahren aufgegleist worden sei, und mit seinem Kollegium umsetzen zu dürfen.