Heute läuft die Anhörungsfrist der Gemeinden zum künftigen Betrieb des Flughafens Zürich ab. Die Anpassungen, die im Objektblatt des Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) angebracht werden sollen, haben Auswirkungen. So werden Gemeinden im Aargauer Limmattal und am Rohrdorferberg, etwa Wettingen, Neuenhof, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf und Remetschwil deutlich mehr Fluglärm ertragen müssen. Das Surbtal und die Gemeinden unter der Mutschellenroute wie Spreitenbach, Bergdietikon und Bellikon werden hingegen entlastet.

Gegen das neue Betriebskonzept formierte sich in den letzten Wochen Widerstand: Der Verein für erträglichen Fluglärm Baden-Wettingen (VefeF) forderte bereits Mitte November in einem Aufruf, dass es unter anderem keine Verlegung der Startroute ab Piste 28 nach Westen brauche, weil dies kein Sicherheitsgewinn mit sich bringe. Auch an diversen Gmeinden zeigten sich Bürger besorgt über die drohende Mehrbelastung. Zudem lancierten Bewohner von Remetschwil und Wettingen über die neue az-Plattform «petitio.ch» zwei Petitionen gegen Fluglärm – letztere hat die Zahl nötiger Unterstützer gar schon übertroffen.