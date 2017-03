«Das gibt es doch nicht», dachte sich Erik Neumann, als er eines morgens in seinem Büro einen Brief öffnete. Der Absender: der Gemeinderat Oberrohrdorf. «Als ich die Zeilen gelesen habe, musste ich erst einmal laut lachen», sagt Neumann, der seit vier Jahren in Oberrohrdorf lebt.

Was ist passiert? Am 2. Januar dieses Jahres fährt Geschäftsführer Neumann mit einem schwarzen Jeep bei der Entsorgungsstelle Cholacher vor. Er steigt aus dem Firmenfahrzeug, entsorgt eine Tüte Altglas und fährt wieder weg. So, wie er das in der Vergangenheit regelmässig tat. «Offenbar wurde ich diesmal aber dabei beobachtet», sagt er mit einem Schmunzeln. Denn dem Brief beigelegt waren zwei Fotos, die ihn beim Entsorgen des Altglases zeigen. Neumann vermutet, dass ein Einwohner die Aufnahmen gemacht und der Gemeinde geschickt hat.

Stellungnahme innert 14 Tagen

Weshalb Neumann abgelichtet wurde, geht aus dem Schreiben hervor, das ihn drei Wochen später im Büro erreicht und der «Schweiz am Wochenende» vorliegt: «Der Gemeinderat hat festgestellt, dass mit einem auf ihre Firma eingetragenem Fahrzeug (BS 72 035) (...) bei der Entsorgungsstelle Cholacher in Oberrohrdorf Altglas entsorgt wurde. Die Sammelstelle steht nur Einwohnerinnen und Einwohnern von Oberrohrdorf zur Verfügung.» In diesem Sinne sei diese Art der Kehrichtentsorgung illegal und werde mit einer Busse oder Anzeige bei der Staatsanwaltschaft geahndet. Dann bittet die Exekutive, innerhalb von 14 Tage eine Stellungnahme einzureichen.