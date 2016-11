Als das «Merkker» 2015 in die Alte Schmiede zog, gab sich die Stadt Baden noch optimistisch. Rund 6,8 Millionen Franken investierte die Stadt in den neuen Standort des Jugendkulturlokals in Baden Nord, das unter dem Namen «Werkk» weitergeführt wird. Zudem wurden zwei neue Teilzeitstellen geschaffen. Mit der Kombination von Jugendlokal und Beiz, der grossen Halle der Alten Schmiede samt Aussenraum, den Bandproberäumen und dem Kunstatelier schlage Baden «ein neues Kapitel in der Geschichte der Jugendarbeit und Kulturförderung» ein, hiess es damals euphorisch in einer Mitteilung. Doch letzte Woche liess die Aussage von Mark Füllemann (FDP) aufhorchen: Die Besucherzahlen im Jugendkulturlokal «Werkk» seien gesunken. «200 Meter mehr Fussweg sind der heutigen Jugend scheinbar schon zu viel.» Hat er recht?

Zu «Merkker»-Zeiten strömten jährlich rund 15 000 Besucher in das Jugendkulturlokal. Wie viele Konzertbesucher und Partygäste in der ersten «Werkk»-Saison 2015/16 nach Baden Nord kamen, kann Patricia Itel, Bereichsleiterin «Werkk», noch nicht sagen. Die Sommerpause fiel in diesem Jahr aus, da das «Werkk» die Spiele der Fussball-EM live übertrug. Die Zeit, die letzte Saison auszuwerten, habe deshalb gefehlt. Sie räumt jedoch ein: «Wir hatten starke Schwankungen, was aber normal ist, wenn ein Lokal neu eröffnet.» Sie rechnet damit, dass sich der Betrieb nach drei Jahren normalisiere und sich die Besucherzahl auf konstantem Niveau einpendle.