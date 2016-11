Auch bei Badener CVP-Politikern geniesst die Kandidatin der BDP am meisten Support. So darf sie auf die Stimme von Stadtrat Mathias Gotter zählen. Einwohnerrat Mathias Schickel ist gar offiziell in ihrem Unterstützungskomitee. Seine Ratskollegin Sarah Wiederkehr erklärt: «Ich werde ganz klar Maya Bally wählen. Sie ist für mich die klar bessere Option, denn die aus meiner Sicht extreme Haltung von Franziska Roth insbesondere im Bereich der Bildung kann ich nicht unterstützen.»

In Obersiggenthal sprechen sich zwei CVP-Meinungsmacher ebenfalls für Bally aus: Gemeinderat Linus Egger und Fraktionspräsident Erich Schmid. Mitglieder der CVP aus der Region Baden zu finden, die sich für Yvonne Feri aussprechen, ist also ein schwieriges Unterfangen.