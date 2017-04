«Man weiss ja nicht wirklich, wo das Geld hingeht, dass man für ein CO2-Zertifikat bezahlen würde», sagt René Rötheli, Projektleiter für Text und Partner bei Köpflipartners AG. Deshalb hat die Firma sich für einen anderen Weg entschieden: Im Wald von Neuenhof und in den umliegenden Wäldern werden 730 Bäume gepflanzt. Diese fungieren als natürliche CO2-Kompensatoren.

Am Donnerstagnachmittag sind an einem Firmenanlass 50 der 730 Bäume in einem neuenhofer Waldstück gesetzt worden, das aufgrund von Borkenkäfern gerodet werden musste. Mitarbeiter, aber auch Kunden und Partner der Köpflipartners rüsteten sich mit Schaufeln und Handschuhe aus und packten kräftig mit an. Man setzte Lärchen und Douglasien in einem Waldstück, das man laut Förster ansonsten brachliegend gelassen hätte.