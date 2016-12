«Ich verstehe nicht, warum ein so vernünftiger Mensch wie Sie nicht in der SP ist»: Dieses Kompliment erhielt Gemeindeammann Peter Heiniger im September 2015 beim Parteitag der Schweizer Sozialdemokraten in Turgi von niemand Geringerem als dem deutschen Gastreferenten Martin Schulz.

Der Spitzenpolitiker trat vergangene Woche als Präsident des EU-Parlaments zurück und wird nun als möglicher Kanzlerkandidat der SPD gehandelt. Heiniger war – wie fast immer, wenn ein Anlass im Dorf stattfand – vor Ort, und die Anekdote zeigt: Der Gemeindeammann, der in Turgi für die liberale «Bürgerliche Vereinigung Turgi (BVT) politisierte, wird auch ausserhalb der eigenen Reihen wertgeschätzt, wohl auch wegen seiner sozialen Ader.

Noch immer hört man am Dialekt, wo Heinigers Wurzeln liegen: Im Kanton Bern, genauer in Biel, woher der Ingenieur Mitte der 70er-Jahre in den Aargau zog; er trat eine Stelle bei der BBC an. Seit 35 Jahren wohnt er in Turgi, 1986 wurde er in den Gemeinderat gewählt. «Man kann sich die damalige Zeit gar nicht mehr so richtig vorstellen. Man hat noch über das normale Telefon, mit dem Fax oder persönlich kommuniziert.» Heute könne man dank Handy, E-Mail und Internet zwar viel einfacher und fast jederzeit miteinander reden.

«Doch entschieden wurde früher trotzdem schneller», sagte Heiniger an seiner Abschiedsrede an der Gemeindeversammlung Ende November. «Heute brauchen Entscheide furchtbar lange. Die Entscheidungsfreudigkeit gewisser Gremien hat wesentlich abgenommen.» Man sichere sich immer noch links und rechts ab und beschäftige eine Unmenge von Beratern, Anwälten und Amtsstellen.