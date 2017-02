Das wird ein Quantensprung in der Entwicklung der Firma Recycling-Paradies AG: Das von Grossrätin Karin Bertschi (26, SVP) geleitete Unternehmen will in Spreitenbach auf einem 55 Aren grossen Grundstück seinen dritten Entsorgungshof bauen. An bester Verkehrslage an der stark befahrenen Industriestrasse Ost (Tivoli, Ikea). Das Bauprojekt liegt ab Montag öffentlich auf. Karin Bertschi hofft, die zwei grossen Hallen im Herbst 2018 in Betrieb nehmen zu können. Gesamtinvestition: 6.5 Millionen Franken.

Das Unternehmen betreibt bereits in Reinach und in Hunzenschwil Recycling-Paradiese. Dort müssen die Konsumenten – anders als bisher an vielen Orten im Limmattal – keine Jahresvignetten für die Abgabe der Entsorgungsgüter lösen.