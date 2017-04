Der Mägenwiler CVP-Gemeinderat Marin Leuthard war bei beiden Versammlungen anwesend und sagt: «Ich war etwas überrascht, dass durchaus auch eine gewisse Offenheit gegenüber dem Thema Fusion zu spüren war», das sei nicht selbstverständlich. Der Gemeinderat Mägenwil habe sich bisher mit Fusions-Szenarien noch nicht auseinandergesetzt. «Es kann aber für uns durchaus zum Thema werden.» Leuthard betont, dass durch Zusammenarbeiten, wie etwa mit dem Bauamt, vor allem Ressourcen und Fachkompetenzen und damit die Qualität der Arbeit gesteigert werden können.

Auch der Mägenwiler Gemeindeammann Daniel Pfyl (SVP) zeigt sich gegenüber der Fusions-Idee offen. «Der Gemeinderat wäre sicher bereit, dies zu prüfen, sollten andere Gemeinden auf uns zukommen oder seitens Bevölkerung der Wunsch geäussert werden, dass wir auf andere Gemeinden zugehen.» Der Gemeindeammann fügt an: «Stillstand ist Rückschritt und es gehört zu unserem Auftrag, Optionen zu prüfen, wenn dies gewünscht wird.»

Zurückhaltung in den Behörden

Verhaltener zeigen sich die Vertreter der potenziellen Fusions-Gemeinden. In Mellingen strebe man zurzeit keine Fusions-Gespräche an, teilt FDP-Gemeindeammann Bruno Gretener mit. «Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden ist grundsätzlich sehr positiv und soll unsererseits auch entsprechend weitergeführt und, wo es Sinn macht, ausgebaut werden», sagt Gretener.

In Wohlenschwil sagt Gemeindeammann Erika Schibli, ebenfalls eine FDPlerin: «Wir wollen uns gegenüber neuen Ideen und dem Thema Fusion nicht verschliessen, aber in Wohlenschwil drängt es sich zurzeit nicht auf.» Es gebe zwei Gründe für Fusionen: Wenn eine Gemeinde Behördenämter nicht besetzen könne und wenn die finanziellen Mittel für die Eigenständigkeit fehlten. «Beide Voraussetzungen sind in Wohlenschwil momentan nicht gegeben», sagt Schibli und fügt an: «Wir arbeiten sehr gut mit unseren Nachbargemeinden zusammen, was sich künftig noch verstärken wird.» Zwar würden mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich insbesondere kleine, ländliche Gemeinden unter Druck geraten.

«Doch wir sind in den kommenden Jahren finanziell gut aufgestellt und es stehen keine grossen Investitionen an, welche unsere Finanzen aus dem Gleichgewicht bringen.» Auch Mägenwil stehe finanziell gut da, sagt Viktor Müller. «Wegen der Finanzen stehen wir nicht unter Fusionsdruck.» Man wolle das Thema aber gerade in der Bevölkerung frühzeitig aufgreifen.