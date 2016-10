Mut statt Angst

Die Befürworter entgegneten, die Lägere-Arena sei eine einmalige Chance für Ehrendingen: Der Bau der Halle wäre nicht nur mit Ausgaben verbunden, sondern sei vielmehr eine Investition, die sich langfristig auch aus finanzieller Sicht ausbezahlen könnte. Denn um gute Steuerzahler anlocken und langfristig den Steuerfuss senken zu können, brauche es eine gute Infrastruktur im Dorf. Die Gemeinde habe es seit dem Zusammenschluss vor zehn Jahren verpasst, die Infrastruktur dem grossen Bevölkerungswachstum entsprechend anzupassen. Es lohne sich, nun endlich einmal Mut statt Angst zu zeigen und einen grossen Wurf zu wagen.

Ausserdem sei die Halle auch aus sozialer Sicht wichtig. Sie biete den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Der Bedarf sei auf jeden Fall gegeben, rund 700 Sportlerinnen und Sportler gehören dem TV Ehrendingen, dem HC Ehrendingen, den UHC Bulldogs und dem TSV Höhtal an. Die Sporthalle könnte das Dorf beleben, die Vereine wie der Handball- oder Unihockeyclub könnten endlich Heimspiele austragen, Kinder im eigenen Dorf trainieren und nicht mehr auswärts; für bewegungsbewusste Senioren würden neue Sportmöglichkeiten geschaffen. Auch Events von Nicht-Sport-Vereinen fänden in der Arena eine Heimat; beispielsweise könnten Messen durchgeführt werden, wurde an der Diskussion erwähnt, die von Martin Rupf geleitet wurde, Ressortleiter der Regionalredaktion Baden beim «Badener Tagblatt.

Etwas mehr Applaus für ihre Voten erhielten an diesem Abend die Hallen-Befürworter; doch es wäre fehl am Platz, daraus zu schliessen, dass der Kredit angenommen wird. Zur Erinnerung: An der Gemeindeversammlung im Juni machten nur gerade 13 Stimmen den Unterschied.