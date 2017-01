Das Angebot ist kostenlos. Nur die Schlittschuhe muss jeder selber von zu Hause mitnehmen. «Oft nehmen die Kinder neben diesen auch gleich das Zmittag oder das Znacht mit zum Eisfeld, um länger bleiben zu können,» sagt Fink.

Auch selber hatte er immer eine Leidenschaft fürs Schlittschuhfahren. «Schon in meinen Kindertagen stand im Winter das Eisfeld. Es gefiel ihm so sehr, dass er nach der Lehre selber zum Eismeister wurde.

Dieses Hobby übt er nun seit rund 50 Jahren aus. «Solange es die Gesundheit zulässt, möchte ich weitermachen, um den Kindern von heute das zu ermöglichen, was ich in meiner Kindheit erleben durfte», so Fink.

Wer noch vorbeikommen wolle, müsse sich aber beeilen. Er rechnet damit, dass das Eisfeld nur noch dieses Wochenende zur Verfügung stehen wird. Der Grund dafür ist die steigende Temperatur in den kommenden Tagen.