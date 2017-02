Mit der geführten Schule hatte sich laut Grauwiler die falsche Vorstellung verbreitet, die Lehrpersonen würden von aller Administrativarbeit befreit. Das führte dann zur Kritik, dass Lehrpersonen sogar mehr Administration zu erledigen und zuwenig Zeit für ihren pädagogischen Auftrag hätten. Auch die Einführung institutionalisierter Feedbacks sowie der Mitarbeitergespräche sei nicht für alle Lehrkräfte einfach gewesen. «Früher hatte man das Lehrersein nicht hinterfragt, auch nicht, ob man es gut macht oder nicht», erklärt Grauwiler. Heute sei dies ein Gebot der Zeit, zumal das Bildungswesen einiges koste und eine Kontrolle des Gegenwerts gerechtfertigt sei. Das Feedback, die Zusammenarbeit, die Möglichkeit, schwierige Dinge anzusprechen, die Rückmeldungen bei den Eltern abholen, all das wirke sich im Endeffekt für die Lehrperson jedoch positiv aus. Grauwiler: «Sie erfährt viel Wertschätzung für ihre Arbeit und weiss heute besser, wo sie steht.»

Als grösste Enttäuschung erlebte er die Ablehnung des Bildungskleeblattes. «Wir hatten uns in Baden voll und ganz auf diesen Entwicklungsschub der Volksschule eingestellt», erzählt er rückblickend. Die lange Ungewissheit danach schlug sich vor allem in der Schulraumplanung nieder. So seien einige Bauprojekte für Jahre wieder in den Schubladen verschwunden, was laut Grauwiler den derzeitigen Nachholbedarf im Schulbau mitverursacht habe.

Mehr Respekt vor Lehrer

Alex Grauwiler stellt aus heutiger Sicht einige positive Tendenzen fest. «Zwar sind die Anforderungen an Lehrpersonen gestiegen. Doch gestiegen ist auch wieder der Respekt vor dem Lehrer». Die aktuelle Lehrplandiskussion habe sichtbar gemacht, was die Schule leiste. Und die Schüler? Die seien weder einfacher noch schwieriger geworden, meint Grauwiler. Schwierig sei heute, die Vielfalt zu bewältigen und mit den Erwartungsansprüchen der Eltern umzugehen. Es seien nicht die Sprach- oder Kulturprobleme, vielmehr die Vorstellung, der Lehrer sei dafür verantwortlich, dass der Schüler in die Bezirksschule komme, beschreibt Grauwiler diesen Druck.

Allgemein stellt Grauwiler fest, dass die Komplexität gestiegen sei. Nicht nur disziplinarisch sei die Lehrperson heute stark gefordert, sondern auch im soziokulturellen und im gesellschaftlichen Bereich. Mit all den Möglichkeiten neuer Medien würden sich die Anforderungen an die Schule weiter verändern und wohl nicht kleiner werden, ist er überzeugt. «Es wird immer die Herausforderung an die Schule bleiben, sich zeitgemäss zu entwickeln.»

Ende Monat wird er sich von Baden verabschieden. Ihm würden vor allem die vielen schönen Erinnerungen an die Schule bleiben, insbesondere die tollen Jugendfeste, und die zahlreichen Begegnungen mit den Menschen. Grauwiler ist drei Viertel Jahr über sein Pensionierungsdatum hinaus geblieben, die Stabübergabe erfolgt mit dem Wechsel des Kalenderjahres und nicht auf ein neues Schuljahr, ging es doch darum, für den Rechnungsabschluss 2016 geradezustehen und dann die Budgetierung der Zukunft an die Nachfolgerin Mirjam Obrist zu übergeben. Doch auf die Ruhebank setzt sich Grauwiler vorerst nicht. Er wird in Arni die Schule wieder ins Lot bringen. Was danach werde, sei weitgehend offen, doch langweilig würde es ihm kaum, erklärt Alex Grauwiler. Ein Platz als Ehrengast bei der Einweihung des neuen Sekundarstufenzentrums Burghalde wird ihm gewiss sein.