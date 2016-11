Der Blick in die Eidgenössische Jagdstatistik zeigt: Seit dem Jahr 2000 sind in der Schweiz 15 Waschbären abgeschossen worden, so die Recherchen von «20 Minuten». Erlegt wurden sie in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Bern, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Luzern und Zürich. Sechs weitere Waschbären wurden seit 2009 tot aufgefunden – zuletzt 2015 je ein Tier im Aargau und im Kanton St. Gallen.

Bis zu 200 Waschbären in der Schweiz unterwegs

Insgesamt wurden in der Schweiz bisher schon 242 Sichtungen von lebenden Waschbären registriert, wie Simon Capt, Forscher am Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF), gegenüber «20 Minuten» erklärt. Das Institut hat im Internet eine Verbreitungskarte des seltenen Tiers aufgeschaltet.

Laut Capt wird vermutet, dass 100 bis 200 Waschbären in der Schweiz leben. Diese seien bereits in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts aus dem süddeutschen Raum in die Schweiz eingewandert. Ursprünglich stammt das pelzige Kerlchen aus Nordamerika. (luk)