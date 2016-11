«Ausverkauf» steht in grossen Buchstaben in den Schaufenstern des Kleidershops Trentini in Oberrohrdorf geschrieben. Es ist aber nicht so, dass Inhaber Amerigo Trentini Sommerkleider zu verbilligten Preisen anbieten würde. Nein: Vielmehr hat er sich entschieden, sein Geschäft per Ende Dezember aufzugeben – dies, nachdem der gebürtige Italiener 40 Jahre lang an der Ringstrasse Kunden von nah und fern bediente.

«Mein Kopf ist nicht mehr so klar», sagt Trentini. Die Buchhaltung bereite ihm zunehmend Mühe, auch vertippe er sich, wenn er beispielsweise Bestellungen tätige. «Meine Frau hat mir schon öfters gesagt, ich solle aufhören», sagt der 81-Jährige. Lange Zeit hat er nicht auf sie gehört, schliesslich ist der Kleidershop seine Leidenschaft, sein Lebenswerk. Doch nun hat Amerigo Trentini selber eingesehen, dass es nicht mehr geht.

«Es fällt mir nicht leicht, das Geschäft aufzugeben. Ich habe ja alles selber aufgebaut», sagt er und blickt sich in seinem kleinen Reich um. An den Wänden und den zahlreichen Kleiderständen im Laden hängen dicke Pullover, Hosen, Blusen und Jacken. Auch Schals und Unterwäsche sind ausgestellt. Jede Farbe, jede Grösse und jeder wünschbare Schnitt ist vorhanden. «Ich war einer, der lieber zu viel als zu wenig Waren einkaufte», sagt Trentini mit einem Schmunzeln. Das Wohl der Kunden stand bei ihm und seiner Frau, die im Laden aushilft, stets im Vordergrund.

Vom Lagerchef zum eigenen Chef

Alles nahm seinen Lauf, als Amerigo Trentini mit 17 Jahren gemeinsam mit seiner Mutter von Bologna in die Schweiz kam, wo bereits sein Bruder und seine Schwester arbeiteten. «Ich fing sogleich als Ausläufer bei der Kleiderfabrik Wolf auf dem Gstühl in Baden an», sagt Trentini. Später wechselte er zur Kleiderfabrik Strauss nach Spreitenbach.

Nach und nach arbeitete er sich bis zum Lagerchef hoch. Obwohl er viel Freude an seinem Job hatte, verspürte er Lust nach einem eigenen Geschäft – und wurde mit dem Ladenlokal in Oberrohrdorf fündig. Zu Beginn arbeitete Trentini nur halbtags in seinem neuen Shop: «Bevor ich den Job als Lagerchef ganz aufgab, wollte ich zuerst schauen, wie sich mein Geschäft entwickelt.» Als er dann bemerkte, dass der Kleiderladen Anklang fand, ist er ganz selbstständig geworden.