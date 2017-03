Die Reaktionen auf den Artikel «Big Brother in der Krippe» in der «Schweiz am Wochenende» vom 4. März sind kontrovers: «Es ist wohl eher naiv zu denken, dass da keine Kinderfilmchen gespeichert werden», schreibt jemand in den Online-Kommentaren. «Nur weil das die Krippe selber nicht tut, müssen sich irgendwelche Pädophile noch lange nicht daran halten».

Diese Meinung spiegelt sich auch in der Online-Umfrage wieder: Rund 80 Prozent sehen das Filmen der Kleinkinder kritisch. Es gibt jedoch auch andere Stimmen: «Hört doch auf mit dem überbewerteten Datenschutz», schrieb jemand anderes. «Ein Flughafenmitarbeiter ist auch immer videoüberwacht. Wen kümmerts?»

«Ich finde den Wirbel um die ganze Sache übertrieben», sagt Barbara Bochsler, Geschäftsführerin der Kinderkrippen «Hoi Gömper» und «Hoi Börzel». «Es ist eine Dienstleistung, welche die Eltern nutzen können oder auch nicht. Das Ganze hat überhaupt nichts mit Überwachung zu tun. Es sind nur wenige Eltern, die dieses Angebot nutzen. Diese haben ein Login und dürfen selber entscheiden, ob ihr Kind gefilmt wird oder nicht. Negative Reaktionen habe ich gar keine erhalten. Wenn, dann hatten die Leute eher Mitleid, dass alles so negativ dargestellt wurde», sagt sie.

Im Gegensatz zu «Hoi Börzel» und «Hoi Gömper» hat der Verein ABB-Kinderkrippen in keiner seiner 18 Krippen Kameras installiert. Jeannette Good, Geschäftsführerin des Vereins, sieht die ganze Sache eher kritisch. Das Thema Video-Livestream wurde schon intern diskutiert, jedoch sagt sie: «Wir wollen das nicht. Das Problem ist, dass man ja auf solchen Videoaufnahmen auch andere Kinder als die eigenen sieht. Auch die Mitarbeitenden wären davon betroffen.» Ihrer Meinung nach sei das Recht der Kinder auf Privatsphäre unumstösslich.

Eine Frage des Vertrauens?

Bochsler begründet die Installation der Webcam damit, dass sie einerseits eine zusätzliche Dienstleistung anbieten und andererseits den anfänglichen Trennungsschmerz lindern wolle. «Diese zwei Gründe erscheinen mir etwas dürftig, um eine fixe Kamera zu installieren», sagt Verena Stauffacher, Fachpsychologin für Kinder und Jugendliche.

Dass es Eltern schwerfallen könne, sich vom Kind zu trennen, sei für sie verständlich. Für sie stellt sich dabei folgende Frage: Was brauchen diese Eltern, um Vertrauen in die Arbeit der Kita aufbauen zu können? «Umgekehrt müssen auch die Kinder lernen, sich im neuen Umfeld sicher und wohl zu fühlen.» Doch bemerken Kinder, in diesem Fall bis Zweijährige, die gefilmt werden überhaupt etwas von der Kamera? «Ich denke nicht», sagt Stauffacher. «Kinder in diesem Alter sind sehr im Moment verhaftet.»

Man könne auch, wenn man als Eltern das eigene Kind in der Kamera sehe, gar nicht alle äusseren Umstände beurteilen, fügt sie an. «Wenn man zufälligerweise über die Webcam das eigene Kind weinen sieht, weiss man ja nicht, was der Grund dafür ist. Man kann den jeweiligen Kontext nicht erfassen.» Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Mitarbeitenden der Kita sei in diesem Fall zentral, sagt sie. Ob eine Webcam wirklich dazu beitragen könne, das Vertrauen zwischen den Beteiligten zu fördern, scheine ihr fraglich.