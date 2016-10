«Wenn es wirklich brenzlige Situationen zwischen Kindern und Betreuerinnen gibt, dann haben wir andere pädagogische Kniffe, um die Situation zu entschärfen.» Ob «Sie» oder «Du» ändere nichts daran, dass die Betreuerinen von den Kindern als Autoritätsperson wahrgenommen werden, ist Wiggli überzeugt.

Gleichzeitig betont sie, dass die Kinder im Hort vor allem ihre Freizeit verbringen, weshalb sie das «Du» als passender erachte. Vorläufig werde man zwischen Kindern und Hort-Mitarbeitern nicht auf «Sie» wechseln, sondern beim «Du» bleiben. «Aber wir haben eingeführt, dass sich Eltern und Hort-Mitarbeiter siezen.»



Auch in Wettingen gilt noch die Du-Form, wie eine Anfrage bei der Kidéal AG zeigt. Diese bietet mit der Tagesstern GmbH in Wettingen derzeit an fünf Standorten ein schulergänzendes Betreuungsangebot an, das täglich von rund 180 Kindern besucht wird.

«Die Du-Kultur haben wir damals, als wir die Tagesstrukturen vom Verein Tagesstrukturen Wettingen übernommen haben, so weitergeführt», erklärt die Projektverantwortliche Katja Fläcklin. «Bis jetzt haben wir uns aber ehrlich gesagt auch nie aktiv Überlegungen gemacht, dies zu ändern.»

Für das «Du» spricht aus Fläcklins Sicht der Umstand, dass die Betreuung von schulpflichtigen Kindern näher bei der Familie als bei der Schule anzusiedeln sei. Dass Kinder Mühe damit hätten, am Morgen den Lehrern «Sie» zu sagen und den Betreuern am Nachmittag «Du», glaubt Fläcklin nicht. Eine Sie-Kultur könne aber eventuell gerade bei schwierigen Kindern helfen, eine gewisse Distanz zu schaffen.

Mehr Autorität dank Siezen

Kein Thema ist das Siezen beim Verein Tagesstrukturen Ennetbaden, wo wöchentlich rund 200 Kinder betreut werden. «Es gibt Bereiche, wo wir immer näher zur Schule rücken», sagt die betriebswirtschaftliche Leiterin Manuela Laube. Doch bei der Ansprache sehe man keinen Handlungsbedarf.

«Wir erfüllen hier andere Aufgaben als die Schule.» Dass Kinder mit der unterschiedlichen Ansprache in Schule und Hort überfordert seien, glaubt Laube nicht. «Und ganz unabhängig von Du oder Sie müssen die Kinder lernen, untereinander und uns Betreuerinnen gegenüber Respekt zu haben.»



Auch beim Verein ABB Kinderkrippen, der in Baden an zwei Standorten schulergänzende Betreuung anbietet, hält man vorläufig am «Du» fest. «Viele Kinder betreuen wir bereits in unseren Krippen, wo sie ihre Betreuerinnen mit Du ansprechen», sagt Geschäftsführerin Jeannette Good. Wenn diese dann später in den Hort wechseln, würden sie viele Erzieherinnen schon kennen.