«Statisten, bitte - und Action!» In der Badener Altstadt ist am Mittwoch einiges los gewesen. Die Filmcrew der Spotlight Media Productions AG schwirrte in der Badstrasse, in der Kronengasse und in der Unteren Halde umher.

Kameramänner, Visagistinnen, Regisseurassistenten, Statisten und natürlich Schauspieler Beat Schlatter in der Hauptrolle haben Szenen des Schweizer Films «Flitzer» aufgenommen.

Dieser handelt vom fiktiven Badener Lehrer Balz Näf, der in Geldnot gerät und in seiner Verzweiflung ein Wettbüro für Flitzer bei Fussballspielen eröffnet. Er rekrutiert und schult die nackten Sprinter gleich selber und schickt sie bei Fussballspielen in allen Schweizer Ligen auf das Spielfeld.