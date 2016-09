Und die simple Lösung? Denkbar sei etwa, dass Strassenmusiker an einzelnen Wochentagen an definierten Orten in der Innenstadt musizieren können, wenn sie dafür ein Ticket haben. Dieses Ticket würde die erwähnte Bewilligung ersetzen. «Damit nicht 20 Strassenmusiker auf einmal am gleichen Ort spielen, könnte man auf dem Ticket ein Zeitfenster festlegen», sagt Obrist.

Dies sei aber nur eine von mehreren Optionen, wie man Strassenmusikern eine einfachere Spielmöglichkeit bietet, ohne dass Restaurant- oder Geschäftsbesitzer täglich dauerbeschallt werden.

Bei der City Com, der Innenstadt-Vereinigung der Badener Detaillisten, ist man der Ansicht, dass Strassenmusiker der Innenstadt zwar guttun. «Doch das aktuelle Reglement ist gut und sollte nicht geändert werden», sagt City-Com-Präsident Robert Sailer. «Zudem wird der Aufwand bei einer Änderung des Reglements wohl der gleiche bleiben wie jetzt.»