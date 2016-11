Sein Traum: Fussballprofi

Auch wenn er seine Brötchen auf der Gemeindeverwaltung verdient und er sich vorstellen könnte, diesen Job noch längere Zeit zu machen – seinen grossen Traum hat er noch nicht aufgegeben: Fussball-Profi zu werden und das Hobby zum Beruf zu machen. Als er 5 Jahre alt war, begann er als Junior beim FC Baden. Bis auf ein Jahr beim FC Aarau blieb er seinem Stammverein immer treu. «Der FCB ist ein toller Club, mit ausgezeichneten Trainern, tollem Stadion und treuen Fans.» Und doch hofft er, eines Tages den Sprung zu einem grösseren Verein zu schaffen. Für dieses Ziel müsse er sich aber noch in diversen Breichen verbessern. Er müsse vor allem an seiner Schnelligkeit arbeiten und die Ballfertigkeiten mit dem linken Fuss verbessern. Zu seinen Stärken zählt er die Spielübersicht, und dass er immer vollen Einsatz gebe. Zweifellos zählt auch seine Vielseitigkeit dazu: Auf Juniorenstufe lief er meistens als Aussenläufer im Mittelfeld auf, in der ersten Mannschaft lange Zeit fast ausschliesslich als Aussenverteidiger. Diese Saison hat ihn Trainer Thomas Jent ab und zu als Flügelstürmer aufgestellt – Weilenmann bezahlte das Vertrauen mit fünf Toren zurück. Damit liegt er in der internen Torschützenliste auf Platz 2 hinter Nenad Bijelic.

Trainer Jent: «Er ist reifer geworden»

Trainer Thomas Jent ist zufrieden mit den Leistungen Weilenmanns: «Wie andere auch, hatte er zu Beginn der Saison Mühe, den Tritt zu finden. Die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg sass vielen Spielern noch in den Knochen.» Im Verlauf der Hinrunde habe Weilenmann aber richtig aufgedreht. «Er übernimmt viel Verantwortung auf dem Feld, ist reifer geworden und ein richtiger Leader. Das hat sicher auch damit zu tun, dass er keinen 08/15-Job hat, sondern einen anspruchsvollen Beruf, in dem er Verantwortung übernehmen muss.» Weilenmann sei ein gutes Beispiel dafür, dass man den Sprung aus den eigenen Junioren in die erste Mannschaft schaffen könne, dass sich harte Arbeit ausbezahle.