Herr Toa, die Schweizer stehen vor allem auf Fussball oder Eishockey. Rugby hingegen ist eine Randsportart und gilt als exotisch. Wie sind Sie in der Rugbyszene gelandet?

Jeremy Toa: Durch meinem Vater Latai. In seinem Heimatland Samoa, einem Inselstaat in der Südsee, ist Rugby enorm populär. Schon die Kleinen werfen sich beim Spielen Kokosnüsse statt Rugbybälle zu. Mein Vater zeigte mir von klein auf Videos mit Aufzeichnungen legendärer Partien. Ich fand das jeweils total cool.

Sie spielen als einziger Deutschschweizer in der Nationalmannschaft. Inwiefern hat Sie die Zeit beim Rugby Club Würenlos, auch unter Trainer Urs Hoessly, geprägt?

Stark! Sowohl in sportlicher wie auch in menschlicher Hinsicht. Rugby war für mich eine Lebensschule. Denn Rugby bedeutet nicht nur Kampf, es dreht sich auch viel um Disziplin und gegenseitigen Respekt. Diese Werte wurden mir in den zwölf Jahren, in denen ich für den RC Würenlos auflief, beigebracht. Auch Urs hat mich sehr geprägt.