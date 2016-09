So lautete der «Deal vom Roten Turm», den die beiden Stadtammann-Kandidaten Markus Schneider (CVP) und Roger Huber (FDP) im Wahlkampf 2013 abgeschlossen hatten: Wer im 1. Wahlgang weniger Stimmen erhalte, werde auf den 2. Wahlgang verzichten. Das Ziel: Die Bürgerlichen wollten so den Sitz, den sie seit 1948 innehatten, gegen Geri Müller (Grüne/team baden) verteidigen. Obwohl der schlechter klassierte Markus Schneider Wort hielt und auf eine Teilnahme am 2. Wahlgang verzichtete, wurde Geri Müller zum Stadtammann gewählt. (az)