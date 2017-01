Die Mittagszeit ist um, noch sitzen die Menschen gemütlich an den schweren Holztischen im christlichen Sozialwerk «Hope» in Baden. Es wird gelacht und geredet, keiner der Anwesenden scheint es eilig zu haben. Auch Michael Torti hat es sich an einem der Tische gemütlich gemacht.

Der 49-Jährige ist seit drei Jahren arbeitssuchend – erfolglos. «Jetzt bin ich ein Sozialfall», sagt Torti und streicht sich über den rasierten Kopf. Vor vier Monaten musste er schliesslich seine Wohnung in Nussbaumen verlassen. Für drei Monate konnte der gelernte Automonteur in einem Zimmer in Ehrendingen wohnen und seit Anfang Dezember lebt er in Baden in einem WG-Zimmer. Dort leben auch andere Sozialhilfebezüger. «Mein grösster Wunsch ist es aber, wieder eine eigene Wohnung zu finden», so Torti. Dabei hilft ihm das «Hope».

Das Sozialwerk bietet seinen Besuchern Unterstützung bei der Wohnungssuche an. «Wir helfen mit, ein Bewerbungsdossier zusammenzustellen», sagt Stephan Grossenbacher, der die Beratungsstelle für Wohnfragen leitet. Meldet sich ein Vermieter lange Zeit nicht, ruft Grossenbacher auch mal an. «Denn häufig bestehen Berührungsängste Sozialhilfebezügern gegenüber. Im persönlichen Gespräch können eventuelle Vorurteile geklärt werden», sagt Grossenbacher.

Michael Torti ist auf die Unterstützung des «Hope» angewiesen: «Als Sozialhilfebezüger kann man seine Steuern nicht mehr zahlen, das gibt automatisch eine Betreibung von der Gemeinde.» Alleine habe er keine Chance, eine Wohnung zu finden. Deshalb soll das «Hope» für ihn ein gutes Wort beim Vermieter einlegen.

Ab 2012 ging es bergab

Aufgewachsen ist Torti im Kanton Zürich. Seine Mutter war alleinerziehend und arbeitete zu unregelmässigen Zeiten. Deshalb verbrachte Torti seine Kindheit in einem christlichen Kinderheim in Mettmenstetten. Seinen Vater lernte er nicht kennen.

Nachdem er seine Lehre als Autoservicemann abgeschlossen hatte, arbeitete Torti einige Jahre temporär in Elektrobetrieben. In den Neunzigerjahren verschlug es ihn dann in den Verkauf. «In dieser Branche kam ich aber schnell an meine Grenzen. Es drehte sich alles nur um die Leistung, da fühlte ich mich unwohl.»