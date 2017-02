Im Boxring sei dies ein entscheidender Vorteil. Der Erfolg gibt ihm recht: Alle seine sechs bisherigen Profi-Kämpfe konnte er gewinnen. Die Unterhaltungsshow 120 Mixtape kann ausschliesslich übers Internet verfolgt werden. Sie zeigt Sport-Clips aus aller Welt, in denen Menschen über sich hinauswachsen oder verrückte Dinge tun. Das Format ist sehr erfolgreich und beliebt.

Willkommene Plattform

Alleine auf Facebook hat der Online-Sender über 380 000 Abonnenten. Hakobyan sieht die Show als willkommene Plattform: «Ich finde es cool, dass mein Video einem grossen Publikum zugänglich gemacht wurde. Wenn eventuell auch mögliche Sponsoren auf mich aufmerksam werden, kann das meiner Box-Karriere nur helfen.»

Er fügt an: «Es ist nicht das erste Mal, dass meine Kampf- und Trainingsvideos in den sozialen Medien auf beliebten Seiten mit mehreren hunderttausend Abonnenten veröffentlicht wurden.» Ein Beitrag bleibt dem Boxer bis heute in Erinnerung: Im März 2016 postete eine armenische Kampfsportseite namens «HaySport» ein Video Hakobyans – der selber aus Armenien stammt – bei einem Training in der Badener Sportanlage Aue.

Dabei beeindruckte das Video auch zwei sehr prominente Sportler: Fussball-Star Mario Balotelli und Laufwunder Usain Bolt. Beiden gefiel das Video Hakobyans so sehr, dass sie den Beitrag likten.