Laut und etwas schräg ging gestern die Badener Fasnacht zu Ende. Vom Cordulaplatz durch die Weite Gasse bis zum Schlossbergplatz ist der Guggencorso an der «Uslumpete» durch die Bäderstadt gezogen. Dabei dürfen sich die Fasnächtler über eine gute Bilanz freuen: «Dank dem schönen Wetter hatten wir dieses Jahr sehr viele Besucher», sagt Marco Ruesch, Präsident der Vereinigten Fasnachts-Gruppen Baden (VFGB).

Besonders der Fasnachtsumzug am Sonntagnachmittag lockte viele Menschen auf die Strassen. «Es war sicher ein Vorteil, dass die Fasnacht nicht in die Schulferien fiel», sagt Bernhard Schmid, Brödlimeister der Spanischbrödlizunft Baden. Erfreulich sei dabei, dass auch sehr viele Kinder im Umzug mitliefen. «Das verlangt viel Courage und verdient deshalb besonderen Respekt», so Schmid. Dabei müsse bei so vielen Besuchern darauf geachtet werden, dass sich Teilnehmer und Zuschauer nicht in die Quere kommen. Eine weitere Herausforderung stellte der Umbau des Schulhausplatzes dar. Denn kurz vor Fasnachtbeginn wurde ein neuer Kran auf dem Cordulaplatz aufgebaut. «Wir mussten dann die Bühne um den Kran herum organisieren», erklärt Rene Graf, VFGB-Verantwortlicher für Infrastruktur. Die grösste Herausforderung komme aber noch: «Wir müssen noch die Strassendekoration trocken ins Depot bringen», so Graf.