Der Einwohnerrat hat die abgespeckte Tägi-Sanierung bewilligt. Nun soll das Volk dem 46,5-Millionen-Franken-Kredit zustimmen. Von der ursprünglichen Vision ist allerdings nicht mehr viel geblieben. Blutet da nicht das Herz?

Schwere: Natürlich wünscht man sich immer mehr, aber die Sportvereine haben in Wettingen und mit dem Tägi eine sehr gute Infrastruktur auch im Vergleich beispielsweise zu Baden. Mit dem Sparprogramm, das die Gemeinde fahren will, muss man schauen, was machbar ist, nicht welchen Luxus wir gerne hätten.

Ernst: Sicher ist der Sport in Wettingen eine Herzensangelegenheit, aber wir können keinen Luxusbau realisieren, der alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllt und nur die Hälfte des verworfenen 84-Millionen-Franken-Megaprojekt kostet. Zudem soll Wettingen nicht nur Eis und Wasser bieten. Das Geld soll auch für die Erbauung der Dreifachturnhalle und andere Sportprojekte reichen.

Hat Wettingen hier die Chance verpasst, ein regionales Sportzentrum zu etablieren, indem man die umliegenden Gemeinden nicht mit ins Boot geholt hat?

Ernst: Tatsächlich hätte man visionärer sein und mehr aus dem Tägi machen können. Allerdings weiss ich nicht, ob und in welchem Rahmen der Gemeinderat mit den umliegenden Gemeinden Gespräche geführt hat.

Schwere: Die Idee, das Tägi regional aufzustellen, war immer in den Hinterköpfen. Doch den Gemeinden ist es in den vergangenen Jahren finanziell zu gut gegangen, als dass sie bei der eigenen Infrastruktur abgebaut und in ein regionales Tägi investiert hätten. Wir müssen auch realistisch sein: Wenn Wettingen sein Tägi hat, werden keine grossen Beiträge aus den umliegenden Gemeinden direkt zu uns fliessen.