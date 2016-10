Und wieder stiess der Antrag der linken Fraktion auf taube Ohren. Die SP und WettiGrüen hatten anlässlich der Einwohnerratssitzung von Donnerstagabend gefordert, das Budget 2017 zurückzuweisen und eines mit einem höheren Steuerfuss vorzulegen: statt wie bisher 95 Prozent hätte der Steuerfuss neu 100 Prozent betragen sollen.

Alain Burger, Co-Fraktionspräsident SP/Wettigrüen, begründete die Steuerfusserhöhung damit, dass man nur dank den ausserordentlichen Finanzerträgen ein ausgeglichenes Budget präsentiert. Gemeint sind der Landverkauf von 1,8 Millionen Franken sowie die Entnahme aus den Aufwertungsreserven von 1,4 Millionen. „Wir kaufen uns dadurch nur Zeit. Wir müssen jetzt handeln, wenn wir keine Schulden auf die nächsten Generationen abwälzen wollen.“ Doch wie bereits 2015 blieb der Antrag chancenlos: Die Forderung wurde mit 12 Ja- zu 34 Nein-Stimmen abgelehnt.

Budget-Positionen wurden gekürzt

Um den Voranschlag 2017 dennoch zu entlasten, stellte die Finanzkommission (Fiko) mehrere Anträge. „Der Geist des Sparens ist aus dem Budget 2017, ganz im Gegensatz zu 2016, nicht mehr herauszulesen“, sagte deren Präsident, Christian Wassmer (CVP). So forderte die Fiko etwa die Reduktion des Stellenplans für die Standortförderung von 80 auf 40 Prozent, die Streichung der Kosten für das Jugend-Blasmusik-Ensemble sowie die Streichung der Auslandhilfe zu Lasten der Steuergelder auf Gemeindeebene.

Sämtliche Anträge der Fiko wurden angenommen, womit rund 571‘300 Franken dem Ertragsüberschuss verrechnet werden. Das Budget mit den beschlossenen Kürzungen wurde vom Einwohnerrat schliesslich mit 33 Ja zu 13 Nein genehmigt.

Lova-Massnahmen seien zu wenig konkret

Neben dem Budget 2017 wurde dem Parlament auch der Abschlussbericht des Sparpakets, Lova 2, vorgelegt. Dieses zeigt eine Auflistung der allfällig umzusetzenden Massnahmen auf – 72 sind es an der Zahl. Der Bericht war zwar zur Kenntnisnahme, dennoch sorgte er für viel Gesprächsstoff. So bemängelten die Parteien, dass die 72 erarbeiteten Massnahmen zu wenig konkret seien und zu wenig weit gehen würden. „Sie sind zwar gut dokumentiert, um Kostensenkungen zu erreichen. Doch wir hätten uns bereits genaue Umsetzungsmassnahmen gewünscht“, sagte etwa Philipp Bürgler (FDP). Auch Christian Wassmer (CVP), Präsident der Finanzkommission kritisierte, dass die Massnahmen sich in einem rudimentären Zustand befinden würden. „Jetzt gilt es, klare Prioritäten zu setzen und einige Massnahmen zu reduzieren. Nur so können wir das finanzielle Ergebnis beeinflussen.“

Gemeindeammann Markus Dieth konterte, dass es in dieser Phase einzig darum gehe, sich zu orientieren: „Die Idee des Abschlussberichts ist es, eine Richtschnur zu haben, damit wir prüfen zu können, in welchen Bereichen wir wie viel sparen können.“ Nun müsse man gemeinsam die Massnahmen anpacken und konkretisieren.

Fiko-Präsident Wassmer beauftragte den Gemeinderat, einzelne Massnahmen im Kompetenzbereich des Einwohnerrats weiterzubearbeiten - zum Beispiel im Bereich der Musikschule, der Markenbildung und in der Informatik. Dieth sagte, dass die Vorschläge der Fiko Sinn machen würden: „Der Gemeinderat ist mit den Anträgen einverstanden.“

Klosterhalbinsel wird aufgewertet

Zum Schluss der gut vierstündigen Einwohnerratssitzung wartete das Kreditbegehren von rund 1,08 Millionen Franken für die Werkleitungs- und Strassensanierung der Klosterhalbinsel. Mit den baulichen Erneuerungen soll der historisch bedeutende Ort Wettingens aufgewertet und das kulturtouristische Potenzial der Klosteranlage noch besser nutzbar gemacht werden. Dieses Vorhaben genehmigt der Einwohnerrat ohne Wenn und Aber mit 45 Ja zu 1 Nein.