«Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!», sagte der DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht 1961 – doch kurz darauf wurde die Berliner Mauer gebaut. 2017 sagt der amerikanische Präsident Donald Trump: «Wir werden die Mauer (zu Mexiko) bauen.» Eine, allerdings aus Menschen bestehende Mauer lässt nun auch die deutsche Regisseurin und Choreografin Helena Waldmann auf der Bühne erstellen – und lässt dort in ihrem jüngsten Stück «Gute Pässe Schlechte Pässe» anklingen, worum es geht: Grenzen, Abschottung, Beschränkung der Freiheit.

«Schlechtester» Pass der Welt

Griff die mutige Theaterfrau in ihren früheren, schon in Baden gezeigten Produktionen brennende Themen wie zum Beispiel Demenz («revolver besorgen») oder ökonomische Parallelen zwischen Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch und Künstlerinnen im Westen («Made in Bangladesh») auf, spürt sie jetzt diesen Fragen nach: Welchen Wert hat ein Pass? Wer oder was bestimmt darüber? Oder in Helena Waldmanns eigenen Worten: «Weshalb sind viele Menschen dank ihres Passes bewegungsfrei ohne Ende und so viele andere wiederum nicht? Weshalb», fragt die Regisseurin mit Nachdruck weiter, «kann ich mit meinem deutschen Pass ohne Visum oder einem Visum on arrival in 178 Länder ohne Probleme einreisen? Weshalb können das aber viele meiner Freunde nicht? Weshalb wird beispielsweise Afghanen, die derzeit den ‹schlechtesten› Pass der Welt besitzen, nur in 25 Ländern vorbehaltlos die Einreise gewährt?» Die Regisseurin erzählt von einem, sie schockierenden Vorgang in einem nicht namentlich genannten Land. «Da musste ein dunkelhäutiges Mitglied einer international renommierten Tanzcompagnie mit einem gültigen Pass bei der Einreise beweisen, ob es tatsächlich ein Tänzer sei. Ihm wurde gesagt: ‹Dance›. Und er tanzte. Ist das nicht entwürdigend?»