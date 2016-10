Wenn sich die Badener Innenstadt in ein buntes Spielparadies verwandelt, lässt sich schnell erahnen: Es ist wieder Zeit für den Event «Kids City». Seit Mittwoch lädt der Veranstalter «City Com Baden» zum Familienausflug ein und lässt so Kinderherzen höherschlagen. Die Veranstaltung bietet zwölf Attraktionen und dauert noch bis Samstagabend.

Auf dem Bahnhofplatz beim Löschparcours sind als Feuerwehrmann Konzentration und eine ruhige Hand gefragt. Bei den Kickerinnen des FC Baden ist besonderes Ballgefühl gefordert und der Fun-Park mit Hüpfburgen sorgt für Begeisterung. Auf einer Führung im Stadtturm erhalten Kinder einen Einblick hinter die massiven Mauern des ehemaligen Gefängnisses. Unweit davon ist beim Löwenbrunnen ein Ausritt mit dem Pony möglich.