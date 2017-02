Neues Konzept wird entworfen

Untätig bleibt die Messeleitung aber in den zwei Jahren nicht: «Wir werden unser Konzept anpassen», so Biland. Zwar sei die Herbstmesse stets gut besucht worden, doch es gebe noch Verbesserungsmöglichkeiten. «Wir machen eine Art Feintuning.» So stehe die Idee im Raum, die Messe von vier auf drei Tage zu kürzen. «Das Wochenende ist immer gut besucht worden, doch die Erfahrung zeigt, am Donnerstag harzte es jeweils mit den Besucherzahlen», erklärt Biland. Dies liege sicherlich daran, dass die meisten Leute dann noch arbeiten.

Damit an den Wochenenden weiterhin so viele Besucher auftauchen, soll die Messe bis 2019 schöner gestaltet werden. «Wir erhoffen uns, dass durch den Umbau des Tägi bessere und aufgewertete Räumlichkeiten mit mehr Ambiente entstehen, dass die Herbstmesse noch attraktiver wird.»

Auch kann die Messeleitung sich in den zwei Jahren überlegen, wie man mehr Aussteller motivieren kann. Denn: «Wir mussten stets viele Gewerbler überzeugen, einen Stand an der Messe zu eröffnen», sagt Biland. Deshalb sei es wichtig, den Detailhandel im Auge zu behalten: Geht es diesem schlecht, ist es schwierig Standbetreiber für die Messe zu gewinnen. Biland: «Das Gewerbe will dann sparen, auch wenn es eigentlich von Vorteil wäre, sich an einer Messe zu präsentieren und seine Produkte vorzustellen.»