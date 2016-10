Noch bis Sonntag laden 72 Aussteller und 5 Restaurants auf der Schulanlage Rüsler Besucher zum Verweilen, Einkaufen und Geniessen ein.

Die Gwerbi’16 ist aber nicht nur eine Gewerbeshow, sondern auch ein Dorffest. So wird ein reiches Rahmenprogramm angeboten: Es reicht von Musikeinlagen über Sketchaufführungen bis hin zu Kutschenfahrten. „Die Leute sollen kommen, bleiben und etwas erleben“, sagte Wertli im Vorfeld der Gwerbi’16 gegenüber der az. Die Freude bei den Organisatoren ist besonders gross: Es ist das erste Mal nach zehn Jahren, dass eine Gewerbeausstellung in Niederrohrdorf stattfindet. Grund waren die Bauarbeiten des neuen Oberstufenzentrums. Das Warten hat sich gelohnt: Die Mehrheit der Aussteller kann ihren Stand in einer der Hallen der Schulanlage unterbringen. Weil auch einige der Aussenflächen überdacht sind, ist die Show so gut wie wetterunabhängig. (ces/bas)

Öffnungszeiten: Donnerstag, 17 bis 21 Uhr, Beizen offen bis 24 Uhr; Freitag von 17 bis 21 Uhr, Beizen offen bis 2 Uhr; Samstag von 10 bis 21 Uhr, Beizen offen bis 2 Uhr; Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Beizen offen bis 17 Uhr.