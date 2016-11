Trotzdem harmonieren die beiden miteinander: Wenn er in seiner Arbeit ansteht, ist sie es, die ihm auf die Sprünge hilft. Obwohl Strebel viel im Ausland unterwegs ist, hat er erst mit vierzig Jahren Englisch gelernt: Sein Berufsleben sei sehr lange von Muttern und Schrauben bestimmt gewesen.

«Meine Lebenspartnerin spricht dafür fünf Sprachen und hilft mir bei Übersetzungen», sagt Strebel und fügt an: «Ich hatte das Glück, dass ich in meinem Leben den Beruf gefunden habe, den ich gerne mache.»

Oft nicht ernst genommen

Einfach ist das Erfinderleben aber nicht: Oft werde sein Beruf nicht ernst genommen. Dabei stecken genaue Berechnungen und viel Know-how hinter jeder Erfindung. Und er stellt klar: «Ich tüftle nicht, meine Entwicklungen bewegen sich immer im Hightech-Bereich.» Denn Entwickeln habe nichts mit Ausprobieren zu tun, sondern mit Präzision.

Doch ohne eine gute Idee wird auch das schwierig. Wie also lässt sich der erfahrene Entwickler inspirieren? «Ich muss in einen meditativen Zustand kommen. Das kann ich am besten beim Rauchen, Autofahren oder in der Badewanne – dann habe ich die besten Ideen», sagt Strebel.

Der Einkauf ist die Grundlage

Der studierte Maschineningenieur ist alles andere als ein verrückter Erfinder, vielmehr ist er ein praktischer Entwickler. So interessierte sich Strebel bereits als kleiner Junge nur für Baustellen und Maschinen.

Er machte eine Lehre als Maschinenschlosser. Dann liess er sich zum Maschineningenieur ausbilden und arbeitete rund zehn Jahre in der Logistik und im Einkauf. Letzterer sei für einen Entwickler unabdingbar.