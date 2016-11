Bei strömendem Regen rührte «Chäsegge»-Inhaber Marcel Durizzo am Mittochabend auf dem unteren Bahnhofplatz in Baden sein Bierfondue an. Mit von der Partie waren auch Stadträtin Ruth Müri (Team), Stadtrat Matthias Gotter (CVP), Stadtammann Geri Müller (Team) und Einwohnerratspräsidentin Stefanie Heimgartner (SVP).

Mit der «Aarüerete» ist der Badener Winterzauber nun offiziell eröffnet. In den nächsten rund 60 Tagen sorgen verschiedene Aktivitäten in der Innenstadt sowie das Winterdorf auf dem unteren Bahnhofplatz für ein sinnliches und weihnächtliches Ambiente. Mit der "Uuschratzete" am 6. Januar und den Akkordeonklängen von Claudio Eckmann geht der "Winterzauber" zu Ende. (ces)